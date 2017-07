Trabalhadores da Autoeuropa entregam abaixo-assinado contra horários propostos pela gestão

Cerca de 1.600 trabalhadores da fábrica da Autoeuropa, em Palmela, subscreveram um abaixo-assinado a reclamar horários alternativos aos que foram propostos pela administração da empresa e que dizem colocar em causa os seus direitos, anunciou esta quarta-feira o SITESUL.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul (SITESUL) refere, em comunicado, que "não existindo até à data qualquer proposta por parte da administração da Volkswagen/Autoeuropa que vá ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores e de acordo com a decisão do plenário realizado na passada semana, a greve agendada para 30 de Agosto de 2017 mantém-se inalterada".

Esta tomada de posição do sindicato surge na sequência de uma reunião entre a Comissão de Trabalhadores e a administração da empresa que estava agendada para a manhã desta quarta-feira, mas que, segundo o sindicato, foi cancelada devido à "falta de disponibilidade" da administração.

"Lamentamos esta indisponibilidade, pois consideramos que é de extrema importância o diálogo entre as duas organizações, no momento que se vive, pelo que reiteramos a nossa disponibilidade para reunir com a administração da Volkswagen/Autoeuropa e encontrar uma solução que vá de encontro às expectativas dos trabalhadores e evite o conflito", lê-se no comunicado do SITESUL.

Também em comunicado, as Organizações Representativas dos Trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa (ORT) e fornecedores, solidarizam-se com a luta dos trabalhadores da Autoeuropa "por horários de trabalho dignos", manifestando desacordo com o trabalho por turnos nos termos em que estará a ser proposto aos empregados na fábrica de automóveis de Palmela.

"A serem colocados em prática tais horários de trabalho, estes irão ter repercussões directas nos trabalhadores das empresas do parque industrial da Autoeuropa fornecedoras da Volkswagen, pelo que a luta agendada para 30 de Agosto não será apenas dos trabalhadores da Autoeuropa mas de todos os trabalhadores", refere o documento, que defende a necessidade de uma revisão da legislação sobre laboração por turnos.

"Existe uma grande necessidade de revisão da regulação do trabalho por turnos, não devendo a mesma apenas ter em conta as consequências que tal organização do tempo de trabalho traz para a saúde do trabalhador, mas também, as consequências de natureza social devem assumir-se como outro factor muito importante para a sustentação dessa necessidade", refere o documento.

