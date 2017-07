Alemães da Media Markt serão os maiores accionistas da francesa Fnac

A holding alemã Metro, que ainda este mês cindiu as suas actividades em duas companhias – a Makro para o comércio grossista alimentar e a Ceconomy para o retalho de electrónica de consumo, onde opera com as redes retalhistas Media Markt e Saturn – vai tornar-se o accionista de referência da rival francesa Fnac Darty.

A entrada dos alemães no grupo francês – com mais de 660 lojas e vendas de sete mil milhões de euros em todo o mundo, com um a quota de 23% do mercado francês e 26 lojas em Portugal – foi anunciada esta quarta-feira, 26 de Julho.

De acordo com o anúncio, noticiado pela agência Reuters, a compradora é a Ceconomy e o vendedor é a Artémis, holding da família Pinault – dona, também, mas através do grupo PPR de marcas como Gucci e Saint Laurent e da casa de leilões Christie’s.

A participação, que estava na companhia liderada por François Henri Pinault desde Junho de 2013, é de 24,33% da Fnac Darty . O valor anunciado a pagar pelos alemães é de 425 milhões de euros, em numerário, o que avalia cada acção da distribuidora de livros, música e electrónica francesa em 70 euros por cada acção. Os títulos Fnac Darty, durante a sessão desta quarta-feira, chegaram a valorizar 4,7%, para 79,08 euros por cada acção.

Quando se concretizar o negócio – cujo impacto que terá de ser avaliado nos vários mercados onde Media Markt e Fnac têm lojas, como Portugal, por exemplo – a Ceconomy tornar-se-á a maior accionista da Fnac Darty, entrando desta forma no mercado francês, onde presentemente não têm qualquer loja, relembrava esta quarta-feira a Reuters.

Em Portugal, de acordo com os últimos dados disponíveis, a Fnac Darty – assim chamada desde que a Fnac adquiriu, em 2016, a Darty após uma longa batalha com a Conforama – detém 26 lojas. Já a Media Markt, segundo o site português da rede alemã, detém 10 grandes superfícies de electrónica de consumo no mercado nacional.

Já na distribuição alimentar, a Metro detém em Portugal dez “cash & carry” Makro – unidades de comércio grossista que vendem essencialmente para retalhistas e para o canal Horeca – hotéis, restaurantes e cafés – de acordo com o site da marca no país.

