Mais de 40 concelhos em risco "máximo" de incêndio

Mais de 40 concelhos de nove distritos do continente estão esta terça-feira em risco 'máximo' de incêndio, incluindo a Sertã, que está a ser afectado por um fogo que mobiliza quase mil operacionais, segundo o IPMA. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 40 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Faro, Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Guarda, Viseu e Bragança estão hoje em risco "máximo" de incêndio.

PUB

Entre estes estão os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei, Sertã, Oleiros e Covilhã, no distrito de Castelo Branco, onde continuam por dominar dois fogos.

Segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), por dominar está ainda o incêndio que deflagrou no domingo à tarde na Sertã e alastrou aos concelhos de Mação (distrito de Santarém) e Proença-a-Nova (Castelo Branco) e que às 6h30 mantinha três frentes activas e mobilizava 898 operacionais, com o apoio de 320 meios terrestres.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelo menos uma centena e meia de pessoas, de diversas aldeias de Mação, tiveram de ser retiradas das suas casas. Ainda no distrito de Castelo Branco, continuava em curso o incêndio que começou em Vale do Coelheiro, concelho de Castelo Branco, e estavam a combater as chamas 371 operacionais e 113 veículos.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "Reduzido" e "Máximo". O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 7h30, o site da Autoridade Nacional de Protecção Civil contabilizava 13 incêndios activos, dos quais dois estavam em curso, um em resolução e dez em fase de conclusão.

PUB

PUB