Autoridades esperam controlar fogo em Mação durante a manhã de terça-feira

O incêndio que deflagrou na Sertã no domingo à tarde e alastrou para o concelho de Mação, distrito de Santarém, continua esta madrugada com "vários pontos activos", mas as autoridades prevêem que seja controlado até ao nascer do dia. "Com a noite as condições tornaram-se mais favoráveis, a temperatura desceu e tem vindo a ser possível fazer algumas acções de consolidação.

"Neste momento ainda há vários pontos activos, mas prevemos que até que surja o dia acabe por se conseguir consolidar o perímetro do incêndio quase todo", disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Mação, António Louro. O autarca indicou que houve várias construções e habitações danificadas, mas não se registaram vítimas - nem mortos, nem feridos.

Sete aldeias foram evacuadas e uma, Feiteiras, estava, na noite de segunda-feira, rodeada pelas chamas, que impediam habitantes, ambulâncias e bombeiros de sair, uma situação que António Louro diz já ter sido ultrapassada.

"Foi uma situação de grande risco mas foi ultrapassada. O fogo passou e as pessoas acabaram por ficar na aldeia, mas sem vítimas a lamentar", afirmou. Cerca de 100 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e transferidas para lares da Misericórdia. Segundo o vice-presidente da câmara, ainda não é possível quantificar quantas habitações ficaram danificadas, mas pelo menos duas na aldeia de Galega arderam. "Há uma série de habitações destruídas", disse.

Pelas 6h estavam activos dois grandes incêndios, ambos no distrito de Castelo Branco, que mobilizavam um total de 1363 operacionais, apoiados por 435 meios terrestres, segundo a página da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC).

O maior dos dois é o que lavra em Mação, tendo deflagrado na Sertã no domingo à tarde, e entrado também no concelho de Proença-a-Nova. Este fogo é combatido por 992 operacionais e 314 veículos.

O outro fogo em Castelo Branco deflagrou na freguesia de Santo André das Tojeiras no domingo, tendo passado para o concelho de Vila Velha de Ródão. Este incêndio mobiliza 371 operacionais e 122 veículos. Outro incêndio começou às 5h38 em Contensas de Cima, Mangualde, distrito de Viseu, estando às 6h a ser combatido por 15 bombeiros.

Segundo a página da ANPC, um incêndio em Bragança, na freguesia de Lavandeira, Beira Grande e Selores (concelho de Carrazeda de Ansiães) encontra-se dominado, mobilizando 45 operacionais e 13 meios terrestres.

Em resolução estão nove fogos, com dois ainda a mobilizar um número elevado de operacionais: um em Gavião, distrito de Portalegre, com 122 operacionais e 44 veículos, e outro na freguesia Amedo e Zedes, concelho de Carrazeda de Ansiães (Bragança), com 116 operacionais e 40 meios.

