Israel retira detectores de metais em entrada da Mesquita de Al-Aqsa

O Governo de Israel anunciou esta terça-feira a remoção de detectores de metal instalados à entrada da Mesquita de Al-Aqsa na Cidade Velha de Jerusalém. A decisão é do gabinete de segurança israelita, que esta terça-feira votou pela sua substituição por meios de segurança menos obstrutivos, informou o governo em comunicado. A instalação dos detectores de metais tinha sido uma medida implementada por Israel depois três árabes israelitas armados terem morto a tiro dois polícias israelitas na Cidade Velha a 14 de Julho.

A mesquita de Al-Aqsa, incluída no complexo que os muçulmanos chamam Nobre Santuário (Monte do Templo para os judeus) é um dos locais mais contestados por israelitas e palestinianos: é o lugar mais santo do judaísmo por ter o muro exterior do terceiro templo (o muro ocidental, onde rezam os judeus), e é o terceiro local sagrado do islão, a seguir a Meca e Medina (na Arábia Saudita), onde se encontra a mesquita.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou a favor de remover os detectores depois de se ter reunido, durante várias horas, na segunda-feira, e já depois de num primeiro momento ter encerrado as discussões sobre o tema.

A medida de segurança não estava a ser bem recebida, quer por palestinianos, quer por organizações não-governamentais de defesa dos direitos humanos. Na sexta-feira, centenas de pessoas ficaram feridas depois de milhares se terem manifestado contra a instalação dos detectores de metais. Os protestos causaram a morte de quatro palestinianos (inicialmente o primeiro balanço dava conta de três). No mesmo dia, um palestiniano atacou mortalmente três israelitas.

Esta segunda-feira, a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que era necessária uma solução até sexta-feira, data em que se realizaria um novo ciclo de orações e se previa uma nova escalada de confrontos.

