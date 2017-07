Jovem que se juntou ao Daesh que regressar à Alemanha: "Eu só quero voltar a casa"

Dada como desaparecida há quase um ano, Linda Wenzel, jovem alemã, foi identificada como um dos combatentes do Daesh detidos na semana passada em Mossul. É acusada pelas forças iraquianas de servir como snipper dos extremistas, mas a imprensa alemã agora cita declarações da adolescente em que esta se mostra arrependida. “Eu só quero voltar a casa, para a minha família”, afirmou, de acordo com as televisões alemãs NDR e WDR e o jornal Sueddeutsche Zeitung.

A adolescente estava desaparecida desde 1 de Julho de 2016, dia em que terá fugido da casa da família localizada numa aldeia da cidade de Pulsnitz, perto de Dresden, na Alemanha. As autoridades seguiam as pistas de que Wenzel teria apanhado um voo até Frankfurt e depois embarcado rumo a Istambul, na Turquia. A jovem terá sido atraída para o califado através da internet e usou a documentação da mãe para conseguir viajar.

Linda explica à imprensa alemã, numa entrevista feita pelas televisões alemãs NDR e WDR e ao jornal Sueddeutsche Zeitung, que quer voltar à Alemanha. “Eu quero sair da guerra, das armas, do barulho”, afirma.

Isis bride pulled from rubble in Mosul ‘is missing German girl Linda Wenzel’ https://t.co/82DhKMSmEv pic.twitter.com/XR0FJoV9gb — The Times of London (@thetimes) 18 de julho de 2017

De acordo com o Guardian, que cita a revista alemã Der Spiegel, a jovem está actualmente numa prisão iraquiana, onde foi visitada por diplomatas alemães. Apesar de a combatente ter sido identificada, as autoridades alemãs não deram mais informações sobre a prisão de Wenzel e de outras três jovens alemãs, uma delas de origem marroquina e uma terceira de origem russa, da Chechénia, mas que tinha passaporte alemão.

Wenzel, quando foi encontrada, estava entre um grupo de 20 apoiantes do Daesh, oriundo da Turquia, Canadá, Líbia, Rússia e Síria, que se tinha barricado com armas e explosivos num túnel sob as ruínas da cidade velha de Mossul.

Linda Wenzel vivia com sua mãe, Katharina, e o padrasto, Thomas. A adolescente, em 2016, terá dito à mãe que estava interessada nos ensinamentos do Corão.

Segundo informações da imprensa alemã, a partir de depoimentos de amigos da jovem, Linda tinha-se convertido ao Islão no início de 2016, começou a estudar árabe e estaria apaixonada por um jovem muçulmano de origem chechena, que conheceu na Internet e que a terá convencido a mudar-se para a Síria.

