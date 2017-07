EUA acreditam que o líder do Daesh ainda está vivo

O líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, está vivo, afirmou esta sexta-feira que o secretário da Defesa norte-americano, Jim Mattis, contrariando as informações que, até agora, declaravam a morte do líder terrorista. "Penso que ele está vivo, e eu acredito que caso contrário já saberíamos que o tínhamos matado", disse. "Mas vamos continuar atrás dele, assumimos que está vivo", vincou, em afirmações citadas pela Reuters.

A notícia da morte do líder do grupo terrorista tinha sido avançada pelo governo russo, em meados de Junho. De acordo com Moscovo, o líder terrorista teria sido eliminado em Maio durante um bombardeamento em Raqqa, cidade tomada pelo Daesh no Verão de 2014. A mesma notícia viria a ser confirmada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos cerca de um mês depois, citando "informação confirmada".

Rami Abdulrahman, director da organização, garantiu que as suas fontes davam como certa a morte do líder do Daesh, sem no entanto especificar a data da sua morte.

Quem é Bakr al-Bagdadi?

Abu Bakr al-Bagdadi, de 46 anos, nasceu em Samarra, no Iraque, no seio de uma família de classe média. Doutorou-se em Estudos Islâmicos. A sua radicalização começou a desenhar-se durante a sua adolescência, quando integrou movimentos violentos, incentivado por um tio. Na família, era conhecido por "castigar" aqueles que não vivessem segundo as suas regras restritas.

A última vez que Bakr al-Bagdadi foi visto em público foi em Junho de 2014, num sermão em Mossul, no Iraque, depois do Daesh ter assumido o controlo da cidade.

