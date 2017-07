Iraque anuncia "vitória" sobre o Daesh em Mossul

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, deslocou-se na tarde deste domingo a Mossul para anunciar a “vitória” na batalha de Mossul, dando por concluída a reconquista da segunda maior cidade do Iraque aos jihadistas do Daesh.

“O comandante em chefe das Forças Armadas [Abadi] chegou à cidade libertada de Mossul para felicitar os heróicos combatentes e o povo iraquiano pela grande vitória”, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, horas depois de o Exército ter anunciado que lhe restava apenas entrar num pequeno reduto, ainda em posse dos jihadistas, na margem ocidental do rio Tigre, que atravessa a cidade.

“As forças do Serviço de Contra-Terrorismo içaram a bandeira iraquiana na margem do rio junto à Cidade Velha de Mossul”, noticiou a televisão Iraqiya News, já depois de os militares terem anunciado que 30 combatentes tinham sido mortos quando tentavam fugir ao cerco atirando-se ao Tigre.

O Daesh conquistou Mossul, quase sem oposição, em Junho de 2014, num avanço rápido que engoliu grande parte do Norte e Oeste do Iraque, somando-se às conquistas que já tinha conseguido na Síria, beneficiando da guerra civil em curso. Foi na histórica mesquita de Mossul que Abu Bakr al-Baghdadi proclamou a instauração de um “califado” naquela região, que atrairia no ano seguinte milhares de extremistas estrangeiros, muitos deles europeus.

Em Outubro do ano passado, após várias tentativas, o Governo iraquiano acabaria por lançar a esperada contra-ofensiva, integrando soldados do Exército e das forças especiais do Ministério do Interior, os peshmerga do Curdistão iraquiano e milícias xiitas. A ofensiva contou com o apoio aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos, cujos bombardeamentos se tornaram decisivos para o avanço.

A ofensiva provocou elevadas baixas, quer civis quer militares, e precipitou a fuga de quase metade dos dois milhões de pessoas que residiam na cidade. Os combates dos últimos meses não deixaram pedra sob pedra em grande parte de Mossul, incluindo na Cidade Velha, e a ONU calcula que sejam precisos pelo menos mil milhões de dólares só para reparar as infra-estruturas básicas.

