Incêndios cortam A13 em Coimbra e mobilizam 323 homens na Sertã

A auto-estrada do Pinhal Interior (A13) está cortada na zona de Almalaguês devido ao incêndio que lavra na tarde deste domingo no concelho de Coimbra e que mobiliza 118 operacionais e quatro meios aéreos, segundo a Protecção Civil.

PUB

A página da internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) adianta que o incêndio começou às 15h10 na freguesia do Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra. No local estão 118 operacionais, apoiados por 29 meios terrestres e quatro aviões.

Outra ocorrência importante destacada na página da internet da ANPC é o incêndio que lavra no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, e que está a ser combatido por 323 operacionais, sete meios aéreos e ainda 91 meios terrestres.

PUB

Segundo a Protecção Civil, o incêndio tem duas frentes activas e começou às 13h47 na localidade de Mosteiro de São Tiago, na freguesia de Várzea dos Cavaleiros, no concelho da Sertã. Para este incêndio já foram accionados grupos de reforço de Lisboa, Santarém e Portalegre. Só no distrito de Castelo Branco estão mobilizados no combate a incêndios 411 operacionais, apoiados por 122 meios terrestres e nove aviões.

PUB

PUB