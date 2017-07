Festival de Veneza já tem júris completos

Já sabíamos que a presidente do júri será a actriz Annette Bening (Beleza Americana). A direcção do Festival de Cinema de Veneza anunciou este domingo a composição final dos júris da 74.ª edição, que vai decorrer de 30 de Agosto a 9 de Setembro. E eles são, para a selecção oficial Veneza 74, a realizadora e argumentista húngara Ildikó Enyedi; o realizador, argumentista e produtor mexicano Michel Franco; o cineasta de Taiwan Yonfan; e o realizador britânico Edgar Wright; e também as actrizes Rebecca Hall (Inglaterra), Anna Mouglalis (França) e Jasmine Trinca (Itália); além do crítico anglo-australiano David Stratton. Caber-lhes-á a atribuição dos prémios principais da Biennale, desde o Leão de Ouro ao Prémio Marcello Mastroianni para o melhor jovem actor.

Já a secção Orizzonti terá um júri presidido pelo realizador italiano Gianni Amelio (As Chaves de Casa); enquanto o francês Benoît Jacquot (Adeus, Minha Rainha) encabecerá o júri do Prémio Luigi De Laurentis - Leão do Futuro para um jovem realizador. E a secção Realidade Virtual terá jurados dirigidos pelo realizador norte-americano John Landis (Um Lobisomem Americano em Londres).

A selecção oficial do festival será anunciada a 27 de Julho, para uma edição que irá homenagear dois outros nomes maiores de Hollywood e do cinema americano, os actores Robert Redford e Jane Fonda, que a 1 de Setembro irão receber o Leão de Ouro de carreira.

