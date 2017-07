Reino Unido pode manter a livre circulação de pessoas depois do "Brexit"

O Reino Unido está disposto a permitir a livre circulação de cidadãos da União Europeia depois do "Brexit", durante um período transitório de pelo menos dois anos.

Segundo o jornal The Times, trata-se de uma vitória do ministro das Finanças, Philip Hammond, que lidera o sector mais moderado do Governo de Theresa May. Hammond contará agora com o apoio de todos os membros do Executivo para o adiamento de uma nova política de imigração para lá do "período de implementação", previsto para durar dois anos.

Segundo o jornal, Hammond quer que esse período se estenda por três ou quatro anos depois de formalizada a saída. Esta, segundo os tratados, acontecerá em Março de 2019. O Times diz que o ministro que está cada vez mais forte dentro do Governo conseguiu mesmo o apoio dos membros mais eurocépticos da equipa de May, que por sua vez está cada vez mais debilitada.

Com este adiamento da aplicação de uma nova lei de imigração, Hammond respondeu às preocupações das empresas que temem que uma ruptura rápida e radical com a UE prejudique seriamente a economia do país.

