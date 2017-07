Menina inglesa de cinco anos multada por vender limonada sem licença

Uma menina de cinco anos foi multada em 167 euros (150 libras) por vender limonada sem licença aos visitantes do festival Lovebox, que decorreu em Tower Hamlets, no leste de Londres, margem norte do Tamisa. A criança preparou uma pequena banca no bairro londrino de Mile End para vender a bebida aos visitantes daquele festival, no passado fim-de-semana.

Andre Spicer, o pai da criança, declarou ao canal de notícias BBC, que a filha ficou em lágrimas com o sucedido, afirmando que tinha feito algo de errado. “Ela só queria colocar um sorriso no rosto das pessoas”, garante Andre Spicer, acrescentando: “Ela estava muito orgulhosa de si mesma.”

Segundo o canal, a autarquia cancelou a multa e apresentou um pedido de desculpas.

Depois de algum tempo a vender a limonada, a menina foi abordada por quatro agentes da polícia. “Fiquei chocado”, contou Andre Spicer à BBC. “Pensei que nos fossem apenas dizer para arrumarmos as coisas e nos irmos embora”.

Os agentes aproximaram-se da banca e abordaram a jovem, dizendo que esta não tinha licença para vender a limonada. Ao pai da menina foi entregue uma multa, no valor de 167 euros. “A minha filha estava a agarrada a mim a gritar ‘Pai, Pai, fiz uma coisa má’”, recorda Andre .

Um porta-voz do município de Tower Hamlets declarou ao canal noticioso que estão muito arrependidos com o acontecimento. “Nós esperamos que as nossas forças policiais mostrem bom senso e sensibilidade”, disse o porta-voz, rematando: “Claramente, não foi o caso.”

