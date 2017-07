Trump e Putin mantiveram em segredo uma segunda reunião que tiveram no G20

Donald Trump e Vladimir Putin tiveram um segundo encontro à margem da cimeira do G20 na Alemanha, no início deste mês, que se manteve em segredo.

A informação foi confirmada pelo porta-voz da Casa Branca, que, citado pela Associated Press, afirmou que os Presidentes dos dois países conversaram durante o jantar privado entre os líderes mundiais presentes na cimeira. Sean Spicer não revelou, no entanto, a duração do encontro nem o que foi discutido. A Reuters diz que a Casa Branca classifica a situação como uma "breve conversa" e não como um "segundo encontro". O Washington Post, por sua vez, citando uma fonte da Administração norte-americana, diz que a segunda conversa durou uma hora.

O Presidente dos Estados Unidos teve o seu primeiro encontro, no mesmo dia, face a face com o homólogo russo. A reunião devia ter durado 30 minutos, mas acabou por se prolongar por quase duas horas e meia. Na altura, Trump garantiu que discutiu com Putin as acusações de interferência por parte de Moscovo nas eleições presidenciais norte-americanas. O Presidente russo terá assegurado que nada disso corresponde à verdade.



Segundo o que relata o Post, a meio do jantar com os restantes líderes, Trump deixou o seu lugar para se sentar junto a Putin. O líder norte-americano esteve sozinho durante a conversa, sendo que o russo esteve acompanhado por um tradutor. Não houve qualquer informação sobre esta conversa, sendo que a mesma foi apenas testemunhada pelas personalidades presentes no evento.

O New York Times diz que não existem quaisquer registos oficiais de Washington sobre este encontro.

Quem primeiro deu conta desta nova conversa entre os dois líderes foi Ian Bremmer, presidente do Grupo Eurásia, sedeado em Nova Iorque, através de uma newsletter enviada aos clientes da empresa. Ao jornal norte-americano, Bremmer diz que foi informado por duas pessoas que estiveram no mesmo jantar, que apenas contou com a presença dos líderes políticos das 20 maiores potências económicas do mundo e alguns dos seus assessores. Segundo os relatos que lhe chegaram, os líderes mundiais ficaram “confusos” e “pouco contentes” com a “conversa animada” que decorreu à vista de todos mas suficientemente afastada para ser inaudível. Ainda ao Times, Bremmer disse que “praticamente toda a gente no jantar achou que aquilo foi realmente esquisito”.

