GNR resgata 20 crianças e 17 mulheres sírias ao largo da Grécia e da Turquia

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Controlo Costeiro (UCC), resgatou 47 pessoas de nacionalidade síria ao largo da ilha de Samos, na zona de fronteira marítima entre a Grécia e a Turquia. Do grupo faziam parte 20 crianças e 17 mulheres, lê-se num comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

O resgate aconteceu na terça-feira, depois de os militares da GNR terem detectado “uma embarcação de borracha, com cerca de dez metros". Os ocupantes foram posteriormente entregues às autoridades gregas.

De acordo com a missiva, cinco das crianças resgatadas tinham menos de um ano e algumas pessoas apresentavam sinais de hipotermia. Foi ainda socorrida uma mulher grávida e outra com ferimentos num braço.

O resgate ocorreu durante uma acção de patrulhamento no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX). O objectivo da missão FRONTEX é “prevenir, detectar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal e com o tráfico de seres humanos”, salvaguardando as vidas humanas.

