Média sobe a Português e Matemática nos exames do 9.º ano

Os alunos do 9.º ano tiveram não só média positiva nos exames de Português e Matemática, como em ambos os casos conseguiram melhores resultados do que em 2016.

Numa escala percentual de zero a 100, os resultados a Português passaram de 57% para 58 ao passo que a Matemática subiram de 47 para 53%.

Na altura da realização dos exames, em Junho, os alunos tinham-se mostrado satisfeitos por em Português não ter saído Gil Vicente e da referência a Os Lusíadas ser aparentemente menos trabalhosa do que o habitual. O exame foi considerado adequado pelos professores.

Já no que respeita à prova de Matemática, as opiniões dividiram-se, como costuma ser hábito. A Sociedade Portuguesa de Matemática considerou que a prova “é mais simples do que a do ano anterior, ficando assim com um nível aquém do grau de exigência adequado ao final da escolaridade básica”. Referia ainda que o exame “não contém qualquer questão que permita destacar o trabalho dos alunos mais empenhados”.

Pelo seu lado, a Associação de Professores de Matemática referiu que a prova teve “ítens de dificuldade variada” e que apresentou “algumas situações problemáticas que apelam ao raciocínio matemático, o que corresponde a uma prova de final do 3.º ciclo”.

