Trump garante que "apertou" Putin

Donald Trump abordou esta quarta-feira a mais recente polémica sobre as suspeitas de conluio entre a sua equipa de campanha e Moscovo e que envolve o seu filho mais velho, Donald Trump Jr., afirmando que não tinha conhecimento da reunião deste com uma advogada com ligações ao Kremlin para serem transmitidas informações comprometedoras sobre Hillary Clinton, isto numa altura em que se iniciava a campanha eleitoral.

Em entrevista à Reuters, Trump foi questionado se sabia que o filho se tinha encontrado com a advogada Natalia Veselnitskaya em Junho do ano passado: “Não, não sabia até há alguns dias quando ouvi a história”, referiu.

Depois de noticiado este encontro, Trump Jr. acabou por divulgar esta semana a troca de emails que manteve com um jornalista para combinar a reunião. Aí é dito que Veselnitskaya é um advogada com ligações ao Governo russo e que tinha informações que poderiam ajudar a influenciar as eleições. “Adoro”, foi a resposta do filho mais velho do Presidente norte-americano.

Agora, Trump diz que não julga o filho por ter ido à reunião: “Penso que muitas pessoas teriam ido à reunião”.

Esta terça-feira, Trump Jr. também falou sobre o assunto, garantindo que não contou nada ao pai sobre o encontro. Algo que é agora consubstanciado pelo Presidente. Além disso, afirmou que a referida reunião não passou de “uma perda de tempo”.

Outro dos assuntos abordados nesta entrevista à Reuters foi o encontro com Vladimir Putin, à margem da cimeira do G20, na semana passada. O Presidente norte-americano garante que insistiu, durante mais de 20 minutos, com o homólogo russo sobre a interferência ou não do seu Governo nas últimas eleições americanas: “”Eu disse, fizeste isso? E ele disse que não. Absolutamente não. E depois perguntei uma segunda vez de uma forma totalmente diferente. Ele disse absolutamente não”, relatou Trump.

