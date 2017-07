NASA realiza voo histórico próximo de Júpiter. Imagens são reveladas sexta-feira

A agência espacial norte-americana NASA confirmou que a sonda Juno sobrevoou a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, uma zona que que há séculos intriga os astrónomos, A divulgação de imagnes deste voo está prevista para os próximos dias.

O anúncio foi feito pela agência através da sua conta no Twitter. A viagem terá ocorrido pelas 2h15 (hora de Lisboa) desta quarta-feira e os resultados deverão ser conhecidos já esta sexta-feira.

A revelação das imagens da Grande Mancha Vermelha, uma tempestade activa com cerca de 16 mil quilómetros de diâmetro (o do planeta Terra ronda os 12 mil) e que atrai a atenção científica desde 1830, resulta de uma viagem de 12 minutos, onde o mais próximo que esteve do planeta foi a uma distância de 3500 quilómetros (uma distância quase quatro vezes superior à costa continental portuguesa de Norte a Sul), detalha a NASA no seu site.

Foto Júpiter com as suas luas fotografados pela sonda Juno NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS

A tempestade, que é a maior do nosso sistema solar, manifesta-se mais ou menos como uma circunferência, que é avermelhada e rodeada por camadas amarelo-claras, cor de laranja e brancas. Os ventos no seu interior atingem várias centenas de quilómetros por hora.

My latest #Jupiter science flyby is complete! All science instruments + #JunoCam were operating to collect data https://t.co/gITSYkWmO6 pic.twitter.com/fOc6Z8USdF — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) July 11, 2017

A primeira fotografia que Juno enviou de Jupiter foi divulgada em Julho de 2016. A fotografia foi tirada quando a sonda da NASA estava a 4,3 milhões de quilómetros de distância do planeta, ainda no início da sua primeira órbita oval de 53,5 dias. Apesar da distância, já era possível observar a icónica atmosfera de Júpiter com as suas listas e até ver a Grande Mancha Vermelha, situada no Hemisfério Sul, além das três luas (faltou só uma das quatro luas observadas por Galileu Galilei, em 1610, a Calisto).

A Juno, a sonda espacial encarregue desta missão, tem o fim da sua órbitra em torno de Júpiter agendada para Fevereiro de 2018, quando mergulhará na atmosfera do planeta.

