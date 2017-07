A curta portuguesa está bem e recomenda-se

Um dos discos que marcaram a década de 1970 pertencia aos Supertramp e tinha o singelo título de Crisis? What Crisis? (“Crise? Qual crise?”). Vem isto à baila porque muito se tem debatido a crise que o cinema que se faz em Portugal tem estoicamente enfrentado nos últimos anos – e, contudo, nunca a nossa produção terá estado tão visível internacionalmente, ou sido tão premiada. É verdade que os filmes se fazem com cada vez menos dinheiro e mais voluntarismo, mas também é verdade que essa não é uma solução viável a longo prazo.

PUB

E, contudo, os filmes continuam a fazer-se. Com a curta-metragem, em particular, a parecer finalmente ter invertido a tendência de queda que se sentiu ao longo dos últimos anos. Depois da excelente selecção de curtas portuguesas exibida em Maio no IndieLisboa, é a vez de o “ponto de encontro” que é o Curtas Vila do Conde, este ano a cumprir a sua 25.ª edição, o confirmar, em cinco sessões competitivas que correm de terça-feira, dia 11, a sábado, dia 16, sempre às 21h15. Antes, a noite de segunda-feira trouxe o Panorama Nacional, este ano reduzido a uma única sessão mas onde se mostraram dois dos mais interessantes espécimes locais recentes – Semente Exterminadora, de Pedro Neves Marques (cuja contribuição para a exposição Terra, patente na Solar – Galeria de Arte Cinemática , faz ligação com esta curta), e Flores, de Jorge Jácome, ambos mostrados na competição do Indie.

Este ano, o concurso nacional do Curtas não tem problemas em repescar algumas das curtas que têm sido aclamadas lá fora. Já na noite de terça, mostra a belíssima animação de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, Água Mole, e o encontro feliz entre João Salaviza e o rapper Karlon em Altas Cidades de Ossadas, respectivamente oriundos de Cannes e Berlim. Também de Berlim vem a comédia sci-fi de Gabriel Abrantes Os Humores Artificiais, comissariada pela Bienal de São Paulo (passa quarta-feira, dia 12) e a primeira experiência assumida de Salomé Lamas na ficção, Coup de Grâce (quinta-feira, dia 13); de Cannes vêm ainda Coelho Mau, de Carlos Conceição (sexta-feira, dia 14), e Farpões, Baldios de Marta Mateus (sábado, dia 15). E, vinda de Paris, a competição nacional do Curtas Vila do Conde estreia, igualmente na sexta-feira, Où en êtes-vous, João Pedro Rodrigues?, a curta-estado-da-nação que o autor de O Ornitólogo realizou para acompanhar a sua exposição no Centro Pompidou, de Paris, em finais do ano passado.

PUB

Bons augúrios

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não há um tiro ao lado por entre todos estes filmes, mesmo que se goste mais ou menos de um ou de outro, e a boa notícia é que, entre as estreias que o Curtas mostra nestas cinco sessões, há vários filmes que merecem igual aclamação. Particularmente significativo é o bom momento que se vive na animação; bastantes dos títulos que fomos vendo no Curtas ao longo dos últimos anos eram estéreis ou puramente tecnicistas, mas este ano há pelo menos três filmes que pedem meças à imagem real. O já referido Água Mole e Surpresa, de Paulo Patrício, exploram com grande sensibilidade a capacidade da animação para ilustrar de modo certeiro registos de base documental; A Sonolenta, de Marta Monteiro, inspira-se em Tchékhov para explorar um onirismo paredes-meias com a fábula triste (com algo da Vendedora de Fósforos de Hans Christian Andersen).

Dois títulos de imagem real, no entanto, merecem desde já todo o interesse: Verão Saturno, de Mónica Lima, com Jaime Freitas e Rita Loureiro (na sessão de terça-feira), é uma atenta e discreta polaroid dos limbos emocionais de duas pessoas à espera do próximo passo das suas vidas. O Homem Eterno, de Luís Costa (na sessão de quarta), explora a found footage, neste caso filmada pelo seu próprio avô entre o Canadá e Portugal, para construir um edifício de memórias em constante dúvida e reinvenção (o guião é de Eduardo Brito, que escreveu A Glória de Fazer Cinema em Portugal para Manuel Mozos e tem um especial apreço por intervenções ficcionais na realidade documental).

Pelo final da semana se verá se estes bons augúrios para a competição de aniversário redondo do Curtas se confirmam a cem por cento – vários dos títulos a concurso ainda estão em finalização. Mas a “classe de 2017”, para já, confirma os bons sinais que o IndieLisboa nos dera e faz esperar muito dos próximos anos.

PUB

PUB