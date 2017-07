Google lança aplicação para criar objectos 3D num ambiente de realidade virtual

Uma nova aplicação gratuita do Google permite a quem tiver óculos de realidade virtual criar objectos trimensionais enquanto está num ambiente de realidade virtual, usando para isso ferramentas que permitem desenhar, pintar, puxar, torcer e manipular as formas.

Chamada Blocks, a aplicação funciona apenas com os óculos HTC Vive e Oculus Rift. O objectivo, explica um vídeo de apresentação, é permitir a criação daqueles objectos virtuais num ambiente tridimensional, em vez de no ambiente bidimensional dos ecrãs de computador. O utilizador pode andar à volta da criação e vê-la de vários ângulos, e usar seis ferramentas para tentar chegar ao objecto pretendido.

A aplicação parece destinar-se sobretudo a amadores e é mais uma tentativa do Google de resolver um dos problemas da realidade virtual: a falta de conteúdo. A tecnologia tem sido alvo de um interesse renovado nos anos recentes, com grandes empresas – entre as quais também estão o Facebook, a Microsoft e a Samsung – a desenvolverem sistemas de realidade virtual ou aumentada. Mas ainda não há muito para ser visto por parte de quem compra um destes óculos.

Em Fevereiro, o Google tinha introduzido no browser Chrome (que é o mais usado em todo o mundo) uma funcionalidade que faz com que sites de realidade virtual possam ser acedidos de forma semelhante a uma página web convencional. Dispensa qualquer outra aplicação que não o browser, mas funciona apenas num número muito limitado de telemóveis.

Os objectos feitos com a Blocks podem ser publicados online, para serem descarregados e usados por outros utilizadores. Uma galeria no site da aplicação mostra criações como carros, foguetões, animais e objectos do quotidiano, a maior parte dos quais com um nível de detalhe reduzido.

