Corpo de mulher desaparecida em Espanha há sete anos encontrado mumificado

Foi encontrado um corpo mumificado de uma mulher que não era vista pelos vizinhos há pelo menos sete anos, na casa dos 56 anos, na cidade de Culleredo, na Galiza.

Um porta-voz da Guardia Civil espanhol fez a revelação, afirmando que o corpo foi encontrado num apartamento da cidade que conta com cerca de 30 mil habitantes. “Os vizinhos reportaram que esta mulher não era vista há pelo menos sete anos, que ninguém recolheu o seu correio e que o seu carro estava estacionado no mesmo local e coberto de pó”, disse ainda o responsável citado pela AFP.

Aparentemente, o corpo, que não apresentava sinais de violência, secou naturalmente e os habitantes do prédio afirmaram que não sentiram qualquer tipo de odor.

Sem familiares ou pessoas próximas conhecidas, a autarquia local já se disponibilizou para proceder à cremação da mulher, que tinha 49 anos na última vez em que foi vista, diz o La Voz de Galicia. Segundo o mesmo jornal local, a mulher chamava-se María del Rosario e era “muito reservada”, explicam os vizinhos ao jornal regional espanhol.

Apesar de se pensar que María del Rosario permaneceu sem vida no apartamento, a renda do mesmo foi sendo paga com o dinheiro transferido directamente da conta da inquilina, situação que o Voz de Galicia classifica de “insólita”. Depois de os pagamentos terem terminado, foi lançada uma ordem de despejo e a luz e a água foram cortadas. Isto aconteceu já este ano. Mas as autoridades acorreram ao apartamento apenas depois de uma chamada de um vizinho que começou a ter mais certezas sobre o real desaparecimento da mulher.

