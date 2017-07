Só Cavaco e Sócrates resistiram mais à mudança do que Costa

Em 20 meses de governo, o executivo de António Costa fez quatro alterações na sua estrutura: conheceu um novo ministro da Cultura, um novo secretário de Estado da Cultura, e um novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto. A última mudança aconteceu com as tomadas de posse do secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Mourinho Félix, que já fazia parte do executivo, e do secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo.

Pode dizer-se que é um Governo poupado nas remodelações. Nos anos mais recentes, só o Governo de José Sócrates de dois anos (2009-2011) remodelou menos, sendo de registar apenas a saída do secretário de Estado da Justiça João Correia. E recuando, só Cavaco era mais avesso à mudança.

Claro que no efémero governo de dias, liderado por Passos Coelho, na sequência das últimas eleições legislativas, não houve tempo para mexidas. Mas no anterior executivo de direita, só nos primeiros 20 meses, houve pelo menos o dobro das alterações, em relação às feitas no executivo do socialista António Costa.

No caso dos primeiros sete governos constitucionais, pode dizer-se que foram todos completamente remodelados antes dos 20 meses. Na verdade, nenhum deles completou tanto tempo em funções como o executivo de António Costa e, mesmo assim, alguns sofreram mais remodelações e mudanças na estrutura do que o executivo liderado pelo actual primeiro-ministro. O primeiro de todos, por exemplo, fez 22 alterações na orgânica e durou uns singelos 18 meses. O de Nobre da Costa não mudou ninguém, mas só esteve em funções durante três meses.

É preciso chegar ao oitavo governo para encontrar um primeiro-ministro que tenha completado 20 meses de mandato (21 mais precisamente). Foi Francisco Pinto Balsemão. Ao longo desse período, fez 17 alterações na sua equipa, de acordo com a contabilidade feita pelo PÚBLICO.

E apenas em 1991 houve um executivo capaz de completar uma legislatura. O primeiro-ministro era Cavaco Silva, conhecido por resistir à pressão política para remodelar. Nesse governo, a equipa acabou por ter mais de quatro dezenas de mudanças, mas só quatro foram feitas nos primeiros 20 meses – e é isso que se pode comparar com António Costa. E nenhum outro governo, até Sócrates, remodelou tão pouco no início como este segundo de Cavaco.

Acresce que mesmo das quatro mudanças feitas nos primeiros tempos, apenas uma foi uma verdadeira remodelação: a saída de Sousa Lara da subsecretaria de Estado da Cultura, pasta que foi ocupada por Manuel Frexes. Marques Mendes passou o lugar de secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros a Paulo Teixeira Pinto, mas foi promovido a ministro-adjunto (e entraram duas pessoas para a sua equipa).

