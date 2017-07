CMVM aprova registo de OPA da EDP sobre EDP Renováveis

“O conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) deliberou registar a oferta pública de aquisição [OPA], geral e voluntária, anunciada preliminarmente pela EDP - Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), no dia 27 de Março de 2017, sobre a totalidade das ações representativas do capital social da EDP Renováveis, SA”, anunciou esta quarta-feira, 5 de Julho, a CMVM em comunicado

PUB

A contrapartida oferecida pela EDP é de 6,75 euros, confirma o reguladro na nota enviada às redacções.

Adianta ainda a CMVM que a oferta decorrerá "entre as 8h30 do dia 6 de julho de 2017 e as 15h00 do dia 3 de agosto de 2017, podendo as respectivas ordens de venda ser recebidas até ao termo do deste prazo”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Os detentores das acções que aceitem a oferta poderão revogar as suas declarações de aceitação até às 15h00 do dia 31 de Julho de 2017”, estando prevista a data de 4 de Agosto para “para o apuramento e divulgação dos resultados da oferta”

“O anúncio de lançamento e o prospecto desta oferta serão disponibilizados no website da CMVM”, conclui a entidade, em comunicado.

O conselho de administração da EDP Renováveis, a 26 de Abril último, tinha-se pronunciado favoravelmente em relação ao preço da OPA que a EDP anunciou em Março último sobre os 22,5% do capital da EDP Renováveis que o energética liderada por António Mexia ainda não detém. Mas nem todos os accionistas concordam com os temos da oferta.

PUB

PUB