Hospital CUF Sintra arranca no próximo ano

O novo hospital - cujo projecto é hoje apresentado numa cerimónia com a presença do presidente do grupo, Salvador de Mello, e do presidente da Câmara, Basílio Horta – representa um investimento de 30 milhões de euros e vai criar 345 postos de trabalho directos, 200 dos quais para médicos.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte da JMS, a nova unidade hospitalar da rede CUF vai nascer nas antigas instalações da Schering, junto ao IC 19, arrancando as obras no último trimestre deste ano e estando a inauguração da primeira fase prevista para o primeiro semestre de 2018.

O hospital CUF Sintra vai substituir a actual Clínica CUF Sintra, que conta actualmente com cerca de 35 mil clientes, e segundo Salvador de Mello insere-se na “estratégia de desenvolvimento e expansão da rede CUF, que prevê uma crescente proximidade das populações”.

"O futuro Hospital CUF Sintra responde a uma procura crescente por parte dos nossos clientes. Vai ser o oitavo hospital da CUF, para além das oito clínicas, um instituto e dois hospitais em Parceria Público-Privada (PPP). Em Sintra vamos criar 345 postos de trabalho, dos quais 200 são médicos, que acrescem aos mais de 8.000 colaboradores do grupo”, sustenta o presidente do Conselho de Administração da JMS.

Somando o investimento em Sintra aos 30 milhões de euros da Clínica CUF Almada, aos 100 milhões de euros da CUF Tejo e aos 50 milhões de euros da expansão da CUF Descobertas, a que acresce ainda a verba associada ao alargamento da CUF Cascais, o investimento da José de Mello Saúde em Portugal entre 2016 e 2020 ultrapassa os 200 milhões de euros.

De acordo com a JMS, o novo hospital CUF Sintra “vai dispor de uma oferta clínica abrangente, incluindo as áreas assistenciais de consulta e respectivos meios complementares de diagnóstico, atendimento permanente geral e pediátrico, exames especiais, hospital de dia, bloco e internamento, numa área de 12.800 metros quadrados, com dois pisos operacionais e 240 lugares de estacionamento”.

No total, o Hospital CUF Sintra terá capacidade para 40 gabinetes de consulta, 15 salas de exames, seis gabinetes de atendimento permanente (adulto e pediátrico) e três salas de bloco, complementada com 30 quartos de internamento com uma capacidade até 60 camas e uma unidade de cuidados intermédios.

O cronograma de abertura da nova unidade prevê a inauguração das áreas de atendimento permanente, consultas, imagiologia e exames especiais durante o primeiro semestre de 2018, após o que numa segunda fase, ainda no próximo ano, entrarão em funcionamento o bloco de cirurgia de ambulatório e os exames especiais.

