Trump e Putin vão encontrar-se na próxima semana à margem do G20

Donald Trump e Vladimir Putin vão encontrar-se pela primeira vez na próxima semana, numa reunião à margem da cimeira do G20 a realizar-se na cidade alemã de Hamburgo. A informação foi confirmada pelo conselheiro para a segurança da Casa Branca e pelo Kremlin.

PUB

“Não temos nenhuma agenda em específico”, explicou H.R. McMaster, conselheiro de Trump para a segurança, citado pelo Washington Post, especificando que o Presidente norte-americano falará com Putin sobre o aquilo que pretender na altura.

O porta-voz do Presidente russo, Dmitry Peskov, também confirmou o encontro à margem do G20, mas clarificou que não estão a ser realizados preparativos de maior relativamente à reunião: “Se estamos a falar sobre preparativos para um encontro separado com Trump, não estão a ser realizados preparativos para qualquer encontro separado no momento. Ainda não há progressos”.

PUB

O encontro entre os dois líderes será o primeiro desde que Trump chegou à Casa Branca, e será também o primeiro depois do início da investigação à interferência de Moscovo nas eleições presidenciais norte-americanas de Novembro e das eventuais ligações entre a campanha de Trump e o Kremlin, alegações várias vezes desmentidas pelo Presidente dos Estados Unidos.

PUB

PUB