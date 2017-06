Reforma sem cortes avança em Outubro para longas carreiras contributivas

Os trabalhadores com 48 anos de descontos e com 60 ou mais de idade poderão pedir a reforma antecipada sem qualquer penalização já a partir de Setembro ou Outubro. O mesmo acontecerá a quem iniciou a sua carreira contributiva e tem 46 anos ou mais de descontos que, a partir do quarto trimestre, poderá aceder à reforma sem cortes.

A data foi adiantada esta terça-feira pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, no final de uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, onde apresentou também aos parceiros sociais as medidas que estão a ser tomadas para apoiar as vítimas dos incêndios na zona centro do país.

Vieira da Silva adiantou que nesta primeira fase estão em causa 15 mil pessoas (um número calculado para dois anos) e um custo anual de 49 milhões de euros.

Além de permitir que estes trabalhadores se reformem sem qualquer penalização (actualmente as reformas antecipadas, mesmo quando estão em causa longas carreiras contributivas, têm um corte de 0,5% por cada mês de antecipação, a que se junta o corte de 13,88% do factor de sustentabilidade), está prevista uma bonificação mensal para quem continuar a trabalhar depois dos 63 anos e três meses (a idade pessoal da reforma destes trabalhadores).

A discussão sobre as duas fases seguintes do novo regime da reforma antecipada será retomada em Setembro, com o reinício dos trabalhos da concertação social.

