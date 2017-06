MP acusa suspeitos de mater e esconder corpo de homem em Estarreja

O Ministério Público (MP) de Aveiro acusou de homicídio e profanação de cadáver dois indivíduos suspeitos de matar e esconder o corpo de um homem de 45 anos, adiantou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.

De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto, os factos ocorreram no dia 17 de Dezembro de 2016, em Estarreja.

Segundo a Procuradoria, os arguidos agrediram a vítima, na sequência de um desentendimento durante uma confraternização, e transportaram-na numa carroça para a clareira de uma mata situada em Veiros, Estarreja.

Nesse local, terão esfaqueado o homem na barriga e agrediram-no à coronhada, ao murro e ao pontapé, deixando-o sem sentidos. "De seguida, crentes de que a vítima estava já morta, os arguidos atiraram-na a um poço, submergindo a mesma na água ali existente, morrendo por afogamento", refere a mesma nota.

Os dois arguidos foram detidos poucos dias depois pela Polícia Judiciária de Aveiro, encontrando-se actualmente em prisão preventiva.

Na altura, a PJ referiu ter apreendido as armas brancas utilizadas, bem como a caçadeira, sendo que esta arma foi recuperada do interior de um outro poço com a colaboração de uma equipa de mergulhadores da GNR.

