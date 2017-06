PSD não apoiará Governo “se forçar decisão” sobre descentralização

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, avisou hoje o Governo que não terá o apoio do partido "se forçar uma decisão" à pressa do Parlamento em matéria de descentralização.

"Infelizmente, trabalhou-se muito em cima do joelho e agora espera-se que o Parlamento à pressa feche o processo. Espero que o Governo não force uma decisão nesta matéria, se forçar não poderá contar com o nosso apoio", afirmou Passos Coelho, na apresentação da candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Odivelas.

O presidente do PSD salientou que, neste momento, os sociais-democratas não estão "em condições de finalizar este processo", mas espera que ele venha a ser concluído até ao final da legislatura, responsabilizando o Governo pelo atraso na entrega de diplomas no Parlamento.

Sobre as autárquicas de 01 de Outubro, Passos pediu ao partido "humildade" e vaticinou que Fernando Seara é "não só um bom candidato, mas também pode vir a ser "um grande presidente em Odivelas", numa candidatura em coligação com o CDS-PP.

"Estas eleições estão em aberto, aqueles que acham que aqui sempre se votou num mesmo partido podem gerar um equívoco, nós também já perdemos câmaras que achávamos que iríamos perder", alertou, dizendo esperar que a candidatura de Seara possa sair vitoriosa.

Desvalorizando o facto de o antigo presidente da Câmara de Sintra não ser de Odivelas, Passos Coelho considerou também falso o argumento dos que dizem que pode ser mais vantajoso uma câmara da mesma cor política - do PS - que as da maioria da Área Metropolitana, apontando como um mau exemplo a municipalização da Carris pelo actual Governo para Câmara de Lisboa, quando a empresa serve vários concelhos.

"Odivelas é um concelho com uma demografia e uma população significativa e precisa de traduzir isso em importância política na Área Metropolitana de Lisboa", defendeu o líder social-democrata.

Na presença do coordenador autárquico nacional e candidato à Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, e do líder parlamentar do PSD Luís Montenegro, o presidente do PSD manifestou o desejo de que Odivelas "seja mais um município com competência política" para discutir uma nova reforma das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

"Partimos para as eleições com humildade: confiança de termos escolhido os melhores candidatos e confiança nas decisões que os eleitores vão tomar", afirmou, reiterando que o partido disputará as autárquicas para "as ganhar".

