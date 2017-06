May consegue apoio dos unionistas irlandeses para governar

Mais de duas semanas depois das legislativas, a primeira-ministra britânica, Theresa May, concluiu o acordo que lhe garante o apoio no Parlamento dos dez deputados do Partido Democrático Unionista (DUP). Não se trata de uma coligação formal, mas do compromisso dos unionistas da Irlanda do Norte de apoiar as principais iniciativas do executivo conservador, incluindo o orçamento.

Segundo Arlene Foster, líder do DUP, May prometeu aumentar em mais de mil milhões de libras a despesa pública na Irlanda do Norte, o que permitirá “incentivar o crescimento da economia e investir em novas infra-estruturas”.O acordo obriga ainda a líder conservadora a abdicar de duas medidas de austeridade previstas no seu programa eleitoral: o corte do subsídio na compra de combustível para aquecimento aos pensionistas com maiores recursos e o fim da garantia de aumento das reformas em 2,5% ao ano.

“Este é um acordo muito, muito bom”, disse a primeira-ministra britânica após a assinatura do acordo, explicando que os conservadores e os unionistas querem ambos garantir que o Reino Unido “tem um governo forte, capaz de aplicar o seu programa, garantir o avanço das negociações do ‘Brexit’ e também das questões de segurança nacional”.

À saída de Downing Street, Foster garantiu que este será “um governo estável em nome do interesse do Reino Unido”, um executico capaz de "reforçar e melhor a preciosa união” entre as quatro nações que o compõem.

Com este acordo, os conservadores, que perderam a maioria absoluta nas legislativas de 8 de Junho, garantem a aprovação do programa de governo, apresentado na semana passada pela primeira-ministra, e também a promessa de que qualquer moção de rejeição apresentada pela oposição será chumbada. O texto do acordo revela ainda que o DUP se compromete a apoiar as propostas de May para reforçar o combate ao terrorismo e a legislação necessária a garantir a saída do Reino Unido da União Europeia - nas restantes matérias o apoio será negociado “caso a caso”.

A opção de May por um acordo de incidência parlamentar com o DUP gerou várias críticas, incluindo do antigo primeiro-ministro britânico John Major, que teme que a aliança, ainda que limitada, ponha em causa a neutralidade de Londres em relação ao processo de paz na Irlanda do Norte. Um receio que é maior num momento em que as instituições autónomas estão suspensas, sem que o DUP e o Sinn Féin, o maior partido republicano da Irlanda do Norte, cheguem a um novo acordo para a partilha de poder.

O texto do acordo sustenta, no entanto, que os unionistas não terão qualquer interferência na posição do Governo britânico nesta questão e sublinha também o compromisso do DUP em concluir o quanto antes um acordo com o Sinn Féin para restaurar o governo autónomo. As duas partes têm até à próxima quinta-feira para chegar a um entendimento - se isso não acontecer Londres terá de decidir seconvoca novas eleições ou assume o controlo directo sobre a governação na Irlanda do Norte.

