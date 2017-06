Europeus a viver no Reino Unido há cinco anos terão "direitos iguais" aos britânicos

Theresa May anunciou esta segunda-feira que os cidadãos europeus a viverem no Reino Unido há pelo menos cinco anos terão "os mesmos direitos" do que os cidadãos britânicos, no que respeita aos cuidados de saúde, educação, benefícios e pensões, mesmo após o "Brexit".

Esta proposta será levada para as negociações com Bruxelas para a saída do Reino Unido da UE.

Quanto aos europeus que residam no país há menos de cinco anos, e que cheguem antes do fim da data limite para assegurar os direitos adquiridos, que ainda não foi determinada, poderão permanecer no Reino Unido até que completem os cinco anos de residência. Só depois efectuarão o pedido para obter o estatuto equivalente ao de cidadãos britânicos. Se não tiverem a sua situação regularizada a partir do momento da consumação do “Brexit”, terão um prazo de dois anos - denominado de "período de graça" - para o fazer. Isto significa, segundo a primeira-ministra, que nenhum europeu será forçado a deixar o país antes de 29 de Março de 2019, a data-limite para o fim das negociações e o dia em que terminal formalmente o processo relativo à saída do Reino Unido da União Europeia.

“Nenhuma família será separada”, garantiu ainda a primeira-ministra, explicando que os dependentes que se juntem a um familiar europeu a viver no Reino Unido, que chegue antes de consumado o “Brexit”, poderão também requerer o estatuto equivalente depois de cinco anos de residência. Depois de completado o “Brexit”, os cidadãos europeus que tenham já o chamado “estatuto definido” – o semelhante ao aplicado aos britânicos – poderão trazer os seus familiares para viver no Reino Unido, seguindo as mesmas regras que são aplicadas aos britânicos.

O sistema de registo para os europeus será também “tão simplificado e leve quanto possível”, segundo a proposta de Downing Street, sendo que alguns dos requisitos técnicos para obter residência permanente vão ser eliminados. Todos os mais de três milhões de europeus no Reino Unido terão de realizar um requerimento para a obtenção de um novo bilhete de identidade relativo ao direito de residência permanente depois do “Brexit”. Todos aqueles que o fizeram depois do referendo (que serão mais de 150 mil) terão de efectuar o pedido novamente. "Nós queremos que vocês fiquem", rematou a primeira-minsitra.

Além da declaração ao Parlamento, onde explicou os pontos-chave da proposta britânica, que foram já apresentados ao Conselho Europeu, o Governo publicou um documento com detalhes sobre o que pretende para o futuro dos cidadãos europeus a viverem no Reino Unido durante e depois do processo do “Brexit”.

May disse ainda que quer alcançar um “acordo recíproco” para que os direitos oferecidos aos mais de três milhões de europeus no Reino Unido sejam também aplicados ao milhão de britânicos que residem nos outros Estados-membros da União Europeia.

Theresa May confirmou ainda que não quer que seja o Tribunal de Justiça da União Europeia a possuir a última palavra sobre os direitos dos cidadãos europeus depois do “Brexit”, espelhando uma das principais discórdias entre Bruxelas e o Governo britânico. A primeira-ministra diz que os tribunais do Reino Unido podem fazer esse trabalho.

A primeira reacção ao anúncio surgiu da parte do líder trabalhista Jeremy Corbyn, ainda durante a audiência parlamentar, onde afirmou que a primeira-ministra “perdeu a sua maioria “ e que o seu mandato está feito “em farrapos". No entanto, “insiste que é a melhor pessoa para alcançar um acordo”, defende ainda Corbyn. Sobre a proposta em si, o trabalhista diz que esta chegou “tarde” e que “poderia ter sido feita e deveria ter sido feita” há um ano. “Não é uma oferta generosa”, disse.

