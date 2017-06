Incêndios na região Centro podem ter destruído 150 habitações e 26 empresas

Os incêndios da ��ltima semana terão destruído 150 habitações, 26 empresas e causado 273 desempregados nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Os números foram revelados à Antena 1 esta manhã pelo presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves.

Relativamente às empresas afectadas, "umas continuam, outras não têm possibilidades de continuar", segundo o autarca, referindo que os números ainda são provisórios já que ainda há equipas no terreno a registar os prejuízos. Por essa razão, "ainda não é possível avançar" com o valor extacto global dos danos causados pelo fogo.

O último balanço dos prejuízos revelado este sábado à noite pelo autarca apontava para a destruição de 90 habitações e 26 empresas nos três concelhos.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve este sábado a acompanhar no terreno as equipas que estão a contabilizar os prejuízos e anunciou que poderá ter os dados finais até ao final desta semana.

