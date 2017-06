Ministério Público faz novas buscas nos processos do universo Espírito Santo

O Ministério Público (MP) realizou, esta sexta-feira, novas buscas no âmbito das investigações relacionadas com os processos do universo Espírito Santo. As buscas, que decorreram em Lisboa e no Funchal, foram feitas a seis domicílios e sete pessoas colectivas, entre as quais entidades bancárias, refere uma nota enviada às redacções pelo MP.

PUB

Nas mais recentes diligências de busca o MP teve a colaboração da Polícia Judiciária, da Polícia de Segurança Pública e da Autoridade Tributária, juntamente com elementos do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários.

Neste processo, que se mantém em segredo de justiça, já foram constituídos 17 arguidos, 14 singulares e três colectivas.

PUB

PUB

PUB