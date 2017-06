Bezos pede ideias para os seus projectos filantrópicos

Com tempo e dinheiro para se dedicar a projectos solidários, mas sem ideias suficientes para o fazer, o fundador da empresa de compras online Amazon, Jeff Bezos deixou um pedido no Twitter. Bezos quer projectos de impacte imediato e qualquer pessoa pode deixar uma proposta ou ideia. A mensagem foi publicada na quinta-feira e conta já com mais de 42 mil respostas e mais de dez mil partilhas.

Bill Gates, da Microsoft, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e tantas outras personalidades entre as mais ricas do mundo são conhecidas por não descurarem a sua pegada solidária por diferentes causas. Pelo contrário, a veia filantrópica de Jeff Bezos parece estar adormecida. Até agora. Apesar de admitir que o investimento nos projectos tem um impacto social no mundo, o líder da Amazon conclui que não é suficiente – quer passar da acção a “longo prazo” para “curto prazo”. Bezos é, de acordo com a Forbes, a terceira pessoa mais rica do mundo.

As opiniões sobre a atitude de Bezos começaram a dividir-se. “Tendo em conta o que ele fez com a Amazon, não penso que surpreenda alguém que ele esteja a fazer isto desta forma pouco tradicional”, apontou Stacy Palmer, editora do site Chronicle of Philanthropy à agência Bloomberg. Outros milionários mostram-se cépticos com esta postura. Leon Cooperman, investidor milionário norte-americano, diz que não lhe cabe a ele dizer a Bezos “o que deve fazer com o dinheiro”.

Jeff Bezos ainda não respondeu às milhares de sugestões partilhadas na sua conta. As ideias vão de reforços na educação infantil à protecção de florestas passando até mesmo por pedidos mais pessoais.

