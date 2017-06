Pierre Moscovici critica planeamento fiscal agressivo de alguns futebolistas

O comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, observou esta quinta-feira que os futebolistas que auferem muito dinheiro "não precisam de ganhar ainda mais através de planeamento fiscal agressivo".

"Não luto contra nenhuma profissão em particular. Alguns futebolistas já ganham muito dinheiro graças ao seu talento", advertiu Moscovici, em Madrid, admitindo ser "um grande admirador" do avançado internacional português Cristiano Ronaldo.

O jogador do Real Madrid é acusado de quatro delitos contra o Fisco espanhol, cometidos entre 2011 e 2014, que contabilizam uma fraude tributária de 14.768.897 euros, incorrendo numa multa superior a 28 milhões de euros e em prisão efetiva de um mínimo de sete anos.

O comissário europeu explicou que este tipo de notícias foi uma das razões que o levou a propor na quarta-feira uma iniciativa destinada a obrigar assessores fiscais, advogados e outros profissionais da área a dar conta dos "truques fiscais" que propõem aos seus clientes para reduzir a fatura fiscal.

O futebol espanhol tem sido assolado por vários casos de alegada fraude fiscal, dos quais se destacam os de Ronaldo, do argentino Lionel Messi (FC Barcelona), os dois melhores futebolistas do mundo, e do treinador português José Mourinho, durante a sua passagem pelo Real Madrid.

