Alegada fuga de informação do exame de Português está a ser investigada

Uma gravação áudio de uma suposta aluna, que circulou na rede WhatsApp alguns dias antes do exame de Português que se realizou na segunda-feira, levou o Instituto de Avaliação Educativa (Iave) a abrir uma investigação. Nessa gravação é descrito parte do conteúdo que sairia na prova nacional.

A notícia da investigação a uma alegada fuga de informação foi avançada pelo Expresso nesta quarta-feira e confirmada pelo PÚBLICO junto da assessoria de imprensa do Iave. Que, entretanto, emitiu um comunicado em que informa que "vai hoje remeter para a Inspecção-Geral da Educação e Ciência e para o Ministério Público todas as informações de que dispõe sobre o caso para efeitos de averiguação disciplinar e criminal".

Na gravação, a aluna diz que soube “que é preciso mesmo, mesmo, mesmo” estudar “Alberto Caeiro”. E treinar “uma composição sobre a importância da memória”.

"Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo e só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. E pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória...” — é a transcrição feita pelo Expresso da gravação. A informação revelou-se certeira.

No fim-de-semana circulou também nas redes sociais e por email um print screen do site do organismo onde aparecia um suposto link para a prova de Português do 12.º ano. “É uma montagem”, garantiu no domingo o presidente do Iave, Hélder de Sousa.

A imagem mostrava a página de arquivo do Iave referente aos exames de Português, mas já com um link da prova 639, na sua versão adaptada (para alguns alunos com necessidades educativas especiais), relativa a 2017 e respectivos critérios de classificação. Não foi possível confirmar se esse link levava a alguma parte.

“Não houve prova nenhuma disponível. Isso seria impossível. Trata-se de uma montagem, como já aconteceu noutros anos”, fez então saber o presidente do Iave. O print screen divulgado não coincidia, de facto, na totalidade com esta parte do site do Iave, já que dele tinha desaparecido a informação relativa às provas da 1.ª fase de Português de 2016.

O Iave é o organismo responsável pela elaboração e aplicação de exames. A prova 639 é a mais concorrida do ensino secundário, porque é obrigatória para todos os alunos do 12.º ano.

