Negociações com May "não estão a decorrer como esperado", diz DUP

É nesta quarta-feira que Isabel II vai ao Parlamento britânico para o início oficial da legislatura, mas a primeira-ministra não tem ainda nas mãos o acordo que lhe garante que conseguirá governar. As negociações “não estão a decorrer da forma como esperávamos”, disse um responsável do Partido Democrático Unionista (DUP), para quem Theresa May se virou depois de ter perdido a maioria absoluta nas legislativas de dia 8.

“Não nos tomem por garantidos”, disse a mesma fonte, lamentando que May não esteja a dar a atenção devida às negociações com os unionistas da Irlanda do Norte que, com os seus dez deputados, se tornaram decisivos para a governação. Os conservadores garantem que continuam os contactos com a líder do DUP, Arlene Foster, e a BBC diz que a expectativa é que o acordo com o seja finalizado na quinta-feira.

Teoricamente, May pode governar em minoria – o DUP garante que não se aliaria à oposição para votar contra o programa de governo –, mas nesse cenário teria grande dificuldade em fazer aprovar um orçamento ou as leis necessárias à concretização do “Brexit”.

O Evening Standart noticiou entretanto que May desistiu de incluir no programa de governo o fim das refeições gratuitas nas escolas primárias, uma das medidas mais polémicas do seu manifesto eleitoral.

