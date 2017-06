Beneficiários de prestações de desemprego diminuíram 13,7%

A Segurança Social pagou prestações de desemprego a 200.786 beneficiários em Maio, menos 13,7% do que no período homólogo de 2016 e menos 5% face a Abril. De acordo com os dados estatísticos divulgados pela Segurança Social, em Maio foram processadas 200.786 prestações de desemprego, número que compara com 232.847 um ano antes e com 211.431 em Abril.

PUB

As prestações de desemprego incluem o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego inicial e subsequente, o prolongamento do subsídio social de desemprego e a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego, uma das condições para acederem Às prestações, tem vindo a diminuir. Em Abril eram 450.961, uma quebra de 19,9% em comparação com o ano anterior e menos 4,4% do que em Abril. Os dados de Maio ainda não são conhecidos, mas tendo como referência Abril, menos de 45% dos desempregados inscritos têm subsídio.

PUB

No final de Maio, a Segurança Social contava com 1.109.597 titulares de abono de família, o que corresponde a uma quebra de 1,5% face a 2016 e de -0,16% face a Abril.

Por sua vez, os beneficiários de subsídio de doença ascendiam a 118.584 no mês passado, mais 6% do que um ano antes, mas menos 24% que os 156.109 registados em Abril último.

No que respeita aos beneficiários de prestações de parentalidade, estavam contabilizados 37.010, mais 10,6% do em igual mês de 2016 e um recuo de 9,5% em elação a Abril.

O número de beneficiários de RSI - Rendimento Social de Inserção ascendia, no mês passado, a 209.364, um recuo de 2,0% (4.385) face a Abril, e de 1,2% em termos homólogos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já os beneficiários de Complemento Solidário para Idosos (CSI) totalizavam 165.597, mais 522 do que em Abril e uma subida de 2,5% num ano.

O número de pensões de velhice aumentou em Maio 0,3%, em termos homólogos, para 2.033.205. Em Abril, os beneficiários de pensões de velhice totalizavam 2.031.827.

No que respeita a empresas em situação de lay-off [suspensão temporária dos contratos de trabalho), no mês passado contabilizavam-se 45, menos 16 que em Abril e uma diminuição de 25 face a Maio.

PUB

PUB