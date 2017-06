Incêndios: Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere (Leiria) em risco máximo

Os concelhos de Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, no distrito de Leiria, e o da Sertã, em Castelo Branco, estão nesta segunda-feira com risco máximo de incêndio, segundo a página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

Estes municípios fazem parte da uma lista de concelhos que apresentam durante o dia de hoje em Portugal Continental um risco máximo de incêndio.

Em Figueiró dos Vinhos continua a lavrar o incêndio que começou às 13h43 de sábado em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrando depois aos concelhos vizinhos (Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera) e que entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

PUB

O último balanço dá conta de 62 mortos civis e 62 feridos, dois deles em estado grave. Entre os operacionais, registam-se dez feridos, quatro em estado grave. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

Segundo o IPMA, em risco de máximo de incêndio estão também os concelhos da Sertã, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Oleiros e Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Em risco de máximo de incêndio estão também os concelhos de Marvão, Nisa, Gavião (Portalegre), Mação, Ferreira do Zêzere (Santarém), Odemira (Beja) e mais a sul em Aljezur, Monchique, Silves, Loulé, Tavira, Alcoutim, Castro Marim, São Brás de Alportel, no distrito de Faro.

O IPMA colocou também em risco máximo de incêndio os concelhos de Figueira Castelo Rodrigo, Vila Nova de Foz Coa, (Guarda), Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Bragança, Vinhais, Alfândega da Fé (Bragança) e Alijó, Murça, Valpaços, Chaves (Vila Real).

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre ‘Reduzido’ e ‘Máximo’.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com períodos de céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial nas regiões do interior e durante a tarde.

Está também previsto vento fraco, soprando moderado de sueste no Algarve e temporariamente do quadrante oeste durante a tarde na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Espichel.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas terras altas, prevê-se que o vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, sendo por vezes moderado a forte na região Sul, em especial nas serras algarvias.

A previsão aponta ainda para pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior e no Algarve.

No que diz respeito às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 23 e 37 graus Celsius, no Porto entre 16 e 31, em Leiria entre 18 e 38, em Santarém entre 21 e 42, em Coimbra entre 19 e 38, em Castelo Branco entre 23 e 38, em Viseu entre 21 e 25, em Vila Real entre 22 e 35, em Bragança entre 21 e 35, na Guarda entre 21 e 31, em Portalegre entre 22 e 36, em Évora entre 21 e 29, em Beja entre 22 e 28 e em Faro entre 22 e 33.

PUB

PUB