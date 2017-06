Papa Francisco rezou por Portugal

O Papa Francisco rezou este domingo pelas vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, revelou neste domingo a Rádio Renascença.

No final da oração do ângelus, Francisco recordou de forma especial as vítimas da tragédia que desde sábado até agora já fez 57 mortos e 59 feridos.

“Expresso a minha proximidade com o querido povo português, por causa do grande incêndio que tem lavrado no mato perto de Pedrógão Grande, causando numerosas vítimas e feridos. Rezemos em silêncio”, disse.

