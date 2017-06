Isabel II diz que o Reino Unido vive "um estado de espírito muito sombrio"

A rainha Isabel II do Reino Unido fez um diagnóstico do ambiente do país onde ocorreu "uma sucessão de terríveis tragédias": "É difícil não escapar a um estado de espírito nacional muito sombrio".

A monarca divulgou este sábado uma mensagem - estava previsto que fosse uma comunicação ao país por ocasião do seu 91.º aniversário; algumas celebrações estão marcadas para este sábado - e as palavras que usa e o tom, segundo o especialista em Casa Real da BBC, "não tem precedentes". O comunicado é feito na sequência dos protestos em Londres devido ao incêndio na torre Grenfell Tower, um prédio de habitação social no bairro de Kensignton, onde morreram 30 pessoas (e há perto de 60 desaparecidos).

O descontentamento da população, sobretudo a de Londres, foi demonstrado nas ruas na sexta-feira com uma marcha a exigir justiça para as vítimas do incêndio e a responsabilizar o Governo conservador pelos cortes derivados da austeridade que têm afectado a classe média e os mais desprotegidos. A primeira-ministra, Theresa May, foi obrigada a sair de um encontro com a membros da comunidade afectada pelo incêndio debaixo de forte escolta policial e foi apupada.

A rainha visitou um centro de apoio às vítimas, na sexta-feira - Theresa May esteve no local do incêndio e foi duramente criticada por não ter falado com ninguém. Depois, visitou sobreviventes num hospital, mas a título privado.

Isabel II optou por outra abordagem - saiu à rua para falar com as vítimas e com os socorristas. A rainha viveu a pior crise do seu reinado quando a princesa Diana morreu, em Julho de 1997, sendo acusada de falta distanciamento e empatia por ter demorado a confortar as dezenas de milhares de pessoas que saíram à rua para fazerem o luto pela princesa. Foi o primeiro-ministro trabalhista, Tony Blair, quem manobrou para que a rainha falasse à população e se juntasse ao luto.

É agora Theresa May - que nas eleições de 8 de Junho perdeu a maioria no Parlamento -, considerada uma mulher pouco hábil no contacto com a população, quem está a ser acusada de distanciamento. O seu adversário político, o trabalhista Jeremy Corbyn, falou com vítimas, socorristas, abraçou uma mulher cuja filha está desaparecida e ouviu as queixas sobre a forma como o Governo estava a lidar com a tragédia. "O país precisa de si, alguém tem que ser responsabilizado pelo que aconteceu. Não queremos que o Governo varra isto para debaixo do tapete", disse-lhe um representante local, Ishmael Blagrove, citado pelo The Telegraph.

O estado de espírito de que fala Isabel II deriva também, diz a monarca britânica, dos recentes atentados terroristas no país, três desde Março.

Na sua mensagem, a rainha apela à resistência dos britânicos: "Sempre que tem sido testado, o Reino Unido soube sempre ser resoluto perante as adversidades". E elogia os britânicos pela forma como se voluntariaram para ajudar as vítimas do incêncio: "Estou profundamente tocada pela resposta imediata das pessoas de todo o país que deram conforto e apoio aos que precisavam desesperadamente deles".

"Unimo-nos na sua tristeza, e estamos igualmente determinados, sem medo e de forma imparcial, no apoio a todos os que estão a reconstruir vidas terrivelmente afectadas por ferimentos ou mortes".

