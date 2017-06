Acordo no Eurogrupo desbloqueia 8500 milhões para a Grécia

Os ministros das Finanças da zona euro chegaram nesta quinta-feira a acordo, no Luxemburgo, sobre o desembolso da terceira tranche do empréstimo à Grécia, no montante de 8500 milhões de euros, anunciou o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

"Foi uma reunião crucial para o programa [de assistência à Grécia], e estou satisfeito por anunciar que chegámos a um acordo sobre todos os elementos: a condicionalidade, a estratégia a seguir para a dívida e a participação do Fundo Monetário Internacional (FMI)", declarou Dijsselbloem.

Após meses de negociações e sucessivos desacordos, a Grécia recebeu assim, finalmente, "luz verde" dos seus credores - zona euro e Fundo Monetário Internacional (FMI) - para o desembolso de uma nova tranche do empréstimo no quadro do "resgate" em curso, e que Atenas aguardava já com grande urgência, para fazer face aos pagamentos em atraso mais urgentes que tem que saldar até Julho.

