Partido de Beppe Grillo com maus resultados nas locais

O partido anti-sistema 5 Estrelas sofreu uma pesada derrota nas eleições locais italianas, segundo os resultados anunciados esta segunda-feira, apesar de as sondagens nacionais dizerem que é o partido mais popular.

PUB

Os cadidatos do 5 Estrelas ficaram em terceiro lugar em Parma, Verona, Palermo, Aquila, Catanzaro, Lecce, Taranto e Génova, a cidade onde nasceu o fundador do movimento, o humorista Beppe Grillo.

As eleições gerais no país estão marcadas para o primeiro semestre de 2018, mas podem ser adiadas e ter lugar já no Outono deste ano. Nesse sentido, as locas de domingo podem ser vistas como um teste aos partidos.

PUB

Os analistas escreveram que o 5 Estrelas está a perder apoio, mas Grillo respondeu-lhes, esta segunda-feira, dizendo que a sua formação política vai recuperar.

"Estão todos a falar, fazendo análises a dar como morto o 5 Estrelas e o regresso ao sistema bipartidário", disse Grillo no seu blogue. "Convencem-se de que isto é verdade para poderem dormir melhor. Nós vamos continuar o nosso caminho."

O partido esperava capitalizar as vitórias do ano passado, quando ganhou o controlo de 19 das grandes cidades do país, inlcuindo Roma. Mas a forma como está a gerir a capital gerou muita controvérsia, e em muitas zonas o partido está a braços com guerras internas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar das dificuldades locais, as sondagens mais recentes, realizadas antes da votação de domingo, mostram o 5 Estrelas com 30% das intenções de voto nas eleições gerais, à frente do Partido Democrático (PD) do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi.

Seguem-se a Força Itália de Silvio Berlusconi e a Liga Norte (direita) – que já forma aliados mas cujas agendas políticas estão cada vez mais distantes –, com 15% das intenções de voto cada.

O centro-direita teve bons resultados nas eleições locais de domingo nas zonas onde a Força Itália e a Liga puseram as divergências de lado e concorreram coligadas – conseguiram 13 dos 24 principais municípios onde se realizaram eleições.

PUB

PUB