Linha Verde do Metro de Lisboa também vai estar aberta toda a noite

A linha Verde do Metro de Lisboa vai estar aberta toda a noite entre segunda e terça-feira. Depois de já ter anunciado o funcionamento da linha Azul durante 24h, o Metro decidiu alargar a oferta à linha Verde, cujas estações se situam perto de alguns bairros históricos onde as festas de Santo António são mais intensas.

PUB

As estações do Cais do Sodré, Baixa-Chiado, do Rossio, do Martim Moniz, da Alameda, do Areeiro e de Telheiras vão ter serviço ininterrupto, com comboios de seis carruagens. As restantes estações encerram à hora normal, uma da manhã, excepto a de Arroios, que fecha às 20h porque não tem dimensão para composições tão grandes.

Tal como já tinha sido divulgado, na linha Azul vão estar a funcionar toda a noite as estações de Santa Apolónia, do Terreiro do Paço, da Baixa-Chiado, dos Restauradores, do Marquês de Pombal, do Jardim Zoológico, do Colégio Militar e da Pontinha.

PUB

"O Metro de Lisboa é o meio de transporte mais prático e rápido nas deslocação aos locais de diversão dos Santos Populares, razão que justifica o aumento da oferta na linha Verde e Azul", esclarece a transportadora num comunicado publicado no seu site na manhã desta segunda-feira.

Como habitualmente, nesta véspera de Santo António organizam-se centenas de arraiais populares nas zonas históricas de Lisboa. E, como também é habitual, o trânsito vai estar condicionado nas áreas envolventes ao Marquês de Pombal e Avenida da Liberdade, em virtude do desfile das marchas populares. A partir das 17h já não será possível circular de automóvel pela avenida e, a partir das 20h, a proibição estende-se ao Rossio. A saída do túnel para o Marquês de Pombal estará fechada. Prevê-se que o trânsito seja reaberto às 8h de terça-feira.

PUB

PUB