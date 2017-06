Linha Azul do Metro de Lisboa não pára na noite de Santo António

O Metropolitano de Lisboa vai alargar, pela primeira vez, o horário de funcionamento na noite de Santo António, de 12 para 13 de Junho, com a linha Azul a funcionar "24 horas ininterruptamente", disse nesta sexta-feira fonte da empresa.

"As estações da linha Azul abertas ao público serão: Santa Apolónia, Terreiro do Paço, Baixa Chiado, Restauradores, Marquês de Pombal, Jardim Zoológico, Colégio Militar e Pontinha", revelou à Lusa fonte do Metro de Lisboa, indicando que as restantes estações encerram no horário habitual, a partir das 1h.

O prolongamento do serviço na linha Azul vai ser assegurado com a circulação de comboios de seis carruagens.

No âmbito do reforço do serviço de transporte nas Festas de Lisboa, o Metro de Lisboa recomendou a prévia aquisição dos títulos de transporte por parte de clientes menos frequentes e que não disponham de passe, sugerindo que a compra do bilhete na estação de origem.

Em anos anteriores, o Metropolitano garantiu o reforço do serviço de transporte nas três linhas existentes, mas encerrando sempre a partir das 1h, conforme o horário habitual.

