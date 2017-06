Trump suspende visita ao Reino Unido

A visita de Donald Trump ao Reino Unido foi suspensa. O Presidente norte-americano telefonou à primeira-ministra Theresa May a dizer-lhe que não queria fazer a viagem, até que o povo britânico estivesse a favor da sua visita, noticiou o jornal The Guardian. O gabinete de Theresa May, no entanto, diz que não houve qualquer alteração aos planos de viagem do Presidente dos EUA, segundo avança a Reuters. Mas não há data marcada para a visita.

Trump receia enfrentar manifestações hostis, por isso preferiu adiar a visita, para a qual tinha sido convidado quando Theresa May esteve em Washington. Recusar convite, uma vez aceite, é algo simplesmente “impossível” em termos diplomáticos, dizem especialistas ouvidos pelo diário britânico.

O Presidente norte-americano, entretanto, já teve atitudes conflituosas em relação ao Reino Unido, nomeadamente com o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, muçulmano, com quem um dos seus filhos já se envolveu em polémica, e no próprio dia do ataque terrorista na London Bridge.

Chamou-lhe "patético" e sugeriu que os londrinos têm motivos para estarem "alarmados" com a actuação do seu autarca. Nessa, altura, o trabalhista Khan apelou ao Governo britânico para que cancelasse o convite feito a Trump. May nada disse.

