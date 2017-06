Três militares norte-americanos mortos por comando afegão

Três militares das forças especiais norte-americanas morreram e dois ficaram feridos depois de um comando afegão ter disparado sobre o grupo na província afegã de Nangahar, no leste do país (onde foi lançada a “mãe de todas as bombas”, em Abril), avança a Reuters. A notícia foi confirmada por três fontes oficiais norte-americanas.

O presumível atirador também morreu no incidente mas ainda não se conhecem pormenores sobre o que terá ocorrido exactamente. No entanto, o ataque foi reivindicado pelos taliban.

“A causa do tiroteio ainda não é clara. Uma investigação está em curso”, afirmou Attaullah Khogyani, porta-voz do governador da região de Nangahar. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que o Presidente Donald Trump se encontrava a acompanhar a situação.

As forças especiais dos Estados Unidos encontram-se a combater elementos do Daesh e dos taliban naquela região, com o auxílio do exército afegão.

Também este sábado, dois guardas fronteiriços afegãos morreram após disparos acidentais das forças norte-americanas na província de Helmand. Os Estados Unidos já pediram desculpa pelo incidente.

