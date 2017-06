Onde é que Corbyn foi buscar os seus votos e para onde foram os de May?

No total, o Partido Conservador de Theresa May perdeu 12 lugares em Westminster enquanto o seu principal rival, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, conquistou pelo menos 31. Mas de onde apareceram os votos no trabalhista e para onde deixou fugir May o seu eleitorado?

Há desde logo um dado inédito e, para muitos britânicos, chocante: o Labour poderá vencer, pela primeira vez, a eleição em Kensington e Chelsea, provavelmente o distrito mais caro do Reino Unido e um dos mais caros do mundo, o centro da elite londrina. Está a ser feita uma recontagem esta sexta-feira - os trabalhos serem suspensos para os que estão a fazer o escrutínio descansarem, já que estavam "visivelmente exaustos", e form aretomados às seis da tarde.

É possível perceber que Corbyn aproveitou da melhor forma o mau desempenho da primeira-ministra. Só do Partido Conservador, os trabalhistas conseguiram roubar 27 lugares. Em sentido contrário, os conservadores ficaram com sete assentos do partido liderado por Corbyn, mas a grande maioria das conquistas vieram do SNP.

Se a análise for realizada a partir dos círculos eleitorais, os resultados aí registados confirmam a importância dos mais jovens nos resultados trabalhistas. Nas cidades universitárias, tais como Canterbury ou Warwick, a vitória foi de Corbyn. Como tipicamente acontece, as áreas mais pobres do país foi terreno fértil para os trabalhistas, onde Corbyn conseguiu manter a supremacia.

A única região onde os conservadores conseguiram retirar benefícios foi na Escócia, onde a afluência às urnas foi baixa comparativamente com o resto do Reino Unido, beneficiando também do fraco desempenho do SNP.

De referir ainda que, apesar da perda de deputados e do resultado decepcionante, os conservadores conseguiram aumentar a percentagem de votos relativamente às eleições de 2015, registando 42%, mais cinco pontos percentuais do que nas últimas legislativas.

