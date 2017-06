Coreia do Sul admite ter encontrado drone de Pyongyang

Foi encontrada nesta sexta-feira uma pequena aeronave junto de uma montanha na Coreia do Sul, perto da fronteira com a Coreia do Norte, avança a Reuters. Segundo as forças militares, o objecto encontrado poderá ser um drone pertencente ao regime norte-coreano.

Em comunicado, o chefe do Gabinete do Estado maior sul-coreano afirma que o tamanho e forma do aparelho é semelhante a um drone encontrado em 2014, numa ilha perto da fronteira dos dois países.

