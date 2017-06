Coreia do Norte lança vários mísseis para o mar

A Coreia do Norte terá lançado, esta quinta-feira, vários mísseis com o objectico de atingir navios ao largo da costa leste do país, dizem militares norte-coreanos.

PUB

O exército sul-coreano disse em comunicado que os projécteis foram lançadas na quinta-feira de manhã na cidade costeira norte-coreana de Wonsan.

O lançamento é feito menos de uma semana depois de o Conselho de Segurança da ONU ter imposto novas sanções contra Pyongyang, que continua a desenvolver o seu programa de armas nucleares.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi informado do lançamento tendo negado dar mais detalhes sobre o assunto.

Este é o quarto teste de mísseis levado a cabo pela Coreia do Norte desde que Moon Jae-in tomou posse a 10 de Maio, e defende desde então o diálogo com Pyongyang para conter a ameaça.

Sob o líder da terceira geração, Kim Jong Un, a Coreia do Norte tem vindo a realizar testes a um ritmo sem precedentes num esforço para desenvolver um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de atingir os Estados Unidos.

PUB

PUB