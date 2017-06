Portugal teve o quinto maior crescimento da zona euro no trimestre

Os países da zona euro cresceram no primeiro trimestre 0,6% em relação aos três meses anteriores e 1,9% face ao período homólogo, mais do que o gabinete de estatística europeu estimava inicialmente, mostram dados publicados nesta quinta-feira pelo Eurostat.

Na comparação em cadeia, Portugal tem o quinto melhor desempenho do PIB entre os países do euro para os quais já há dados disponíveis, e o oitavo quando se compara a variação do Produto Interno Bruto (PIB) face ao primeiro trimestre de 2016.

A Letónia (1,6%), a Eslovénia (1,5%), a Lituânia (1,4%) e Finlândia (1,2%) tiveram uma variação superior à do PIB português (1%), quando se comparam os ritmos de crescimento em cadeia (entre o último trimestre de 2016 e o primeiro deste ano). Falta conhecer ainda os dados da Irlanda, do Luxemburgo e de Malta.

Na diferença entre os meses de Janeiro a Março de 2016 e o mesmo período deste ano, Portugal registou o mesmo ritmo de crescimento da Holanda, um variação de 2,8% no PIB, puxada pela aceleração das exportações e do investimento. Os dois países ocupam o oitavo lugar no nível de crescimento da zona euro. À frente estão a Eslovénia, cujo PIB disparou 5%, a Lituânia (4,1%), a Estónia e a Letónia (4%), Chipre (3,3%), Eslováquia (3,1%) e Espanha (3%).

A Alemanha, a maior potência económica da moeda única, registou um crescimento abaixo da média em termos homólogos (1,9%), ao progredir 1,7%. Na comparação em cadeia, cresceu 0,6%, ao mesmo ritmo do conjunto dos 19 países.

França avançou 1% em termos homólogos e 0,4% em cadeia; Itália avançou 1,2% e 0,4%, respectivamente.

