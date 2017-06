Mexia disponível para ir explicar rendas da energia ao Parlamento

A EDP enviou uma carta aos deputados da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas onde manifesta a sua disponibilidade para ir prestar esclarecimentos sobre os contratos de compensação conhecidos por CMEC (Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual), que estão sob suspeita do Ministério Público, numa investigação em que foram constituídos arguidos o presidente executivo da empresa, António Mexia, e o administrador João Manso Neto.

Fonte oficial da eléctrica confirmou esta quinta-feira ao PÚBLICO que foi enviada uma carta ao presidente da comissão, o deputado do CDS Hélder Amaral, manifestando “disponibilidade [da administração da EDP] para esclarecer”, mais uma vez, o processo de substituição dos contratos de aquisição de energia (CAE) pelos CMEC, que começaram a vigorar há dez anos.

Na quarta-feira, dia em que a comissão votou a audição da presidente da ERSE ao Parlamento, com “carácter de urgência”, para falar sobre os CMEC, o deputado do Bloco de Esquerda Jorge Costa rejeitou a possibilidade de chamar o presidente da EDP, António Mexia, à Assembleia da República. Ao PÚBLICO, Jorge Costa afirmou que as explicações do presidente da EDP “estão dadas” e que “o caso segue na justiça”.

Já o socialista Luís Moreira Testa admitiu que o PS possa vir a chamar António Mexia “se houver essa necessidade”.



